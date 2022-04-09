У Мережі порівняли монумент Батьківщині-матері в Україні та РФ: різниця шокує

Між двома скульптурами присутній приголомшливий символізм.

У Мережі юзери взялися активно порівнювати монументи Батьківщині-матері, які встановлені в Україні в Києві, та у Росії у Волгограді.

Як зазначають інтернет-користувачі, різниця між двома скульптурами має приголомшливий символізм. Так, Батьківщина-мати у Києві зі спокійним виразом обличчя тримає у руках меч та щит і "дивиться" на Схід.

Батьківщина-Мати в Україні

Батьківщина-Мати в Україні

У той час як Батьківщина-мати у Волгограді з моторошною гримасою кличе на війну і "йде" з мечем на Захід.

Батьківщина-Мати в Росії

Батьківщина-Мати в Росії

Зазначимо, що тим часом Україна вже отримала опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття статусу кандидата в Євросоюзі. За словами віцепрем'єрки України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна може набути статусу кандидата на вступ до ЄС вже в червні 2022 року.

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