У Мережі порівняли, що ґуґлять українці та окупанти, висміявши безглуздя росіян

У Мережі порівняли, що ґуґлять українці та окупанти, висміявши безглуздя росіян

Судячи з запитів, окрім відпочинку і покупок, росіяни нічим більше не цікавляться.

Росія цинічно напала на Україну 24 лютого, а президент країни-агресорки, який затято нав'язує свою думку про "братній народ", продовжує бойові дії на території нашої держави.

У Мережі натомість вчергове показали різницю між українцями й окупантами.

Про це йдеться в Telegram-каналі БДСН.

На опублікованих саркастичних світлинах видно, що у той час, як росіяни шукають у Мережі квитки до Сочі, українці "ґуґлять" - "Як збити військовий корабель в домашніх умовах".

Серед інших популярних запитів Google у росіян: "Куди піти на Масницю". Натомість українці шукають варіанти "як зробити коктейль Молотова у домашніх умовах". Коли окупантів цікавить "Відпочинок в Єревані, переваги", українці шукають у Мережі сімейний статус президента Володимира Зеленського, голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, радника голови ОП Олексія Арестовича.