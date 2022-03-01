У Мережі поширюють фейк про евакуаційні поїзди з Харкова (фото)

У Мережі поширюють фейк про евакуаційні поїзди з Харкова (фото)

Вірте тільки перевіреній інформації!

У Мережі поширюють фейкову інформацію про нібито евакуаційні поїзди з Харкова.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані", - попередили в компанії.

Вірте тільки перевіреній інформації! Офіційні джерела інформації АТ "Укрзалізниця":