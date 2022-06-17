У Мережі поширюють фейк, що нібито Міносвіти шукає випускників призовного віку

Міністерство освіти і науки спростовує інформацію, яка поширюється у соціальних мережах, про те, що начебто українське відомство шукає випускників призовного віку.
У Міносвіти повідомляють, для підробки листа був використаний бланк міністерства.
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Міністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання", - йдеться у заяві.
У відомстві наголошують, цей лист – це фейк. Розповсюдження підробленого документа - спрямоване на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН.
"Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті Міністерства освіти і науки України", - наголосили у пресслужбі Міносвіти.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні.
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