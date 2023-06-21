У Мережі поширюють фото “ізраїльського паспорта” Олени Зеленської: проколи фейкоробів очевидні

Дата закінчення терміну дії фейкового “паспорта” першої леді Україги спливає раніше, ніж він був “виданий”.

В Мережі поширюють інформацію, нібито перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Ізраїлю отримала паспорт громадянки цієї держави. Як доказ, ворожі Telegram-канали публікують скан цього “документа”.

У Центрі протидії дезінформації вказали на очевидні проколи творців цього “вкиду”, спрямованого на підвищення недовіри українського суспільства до представників органів державної влади.

Досить трохи пильніше придивитися до опублікованого фото, щоб зауважити, що на так званому “паспорті” різні шрифти.

“Це вказує на те, що дати й написи були вирізані з різних документів або зображень”, - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Так званий "ізраїльський паспорт" Зеленської має очевидні ознаки фейку / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Та найбільш очевидною помилкою фальсифікаторів стало те, що дата закінчення терміну дії “паспорта” (18.06.2023) спливає раніше, ніж він був “виданий” (19.06.2023).

Нагадаємо, росіяни продовжують здійснювати в соцмережах інформаційно-психологічні операції. Зокрема, країна-терористка розповсюджує "вкиди" про нібито "протистояння" між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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