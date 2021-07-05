У Мережі повідомляють про "повітряне цунамі" на запорізькому курорті: що це було насправді (фото)

У Мережі повідомляють про "повітряне цунамі" на запорізькому курорті: що це було насправді (фото)

Запорізький курорт накрило унікальне природне явище.

У Запорізькій області над курортним Приморським помітили так зване "повітряне цунамі". Незвичне природне явище спостерігали напередодні, 4 липня.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів. Таке природне явище зустрічається в тамтешніх краях не часто.

Насправді фахівці називають таке явище шкваловим воротом або shelf-cloud (грозовий вал), яке утворюється за високої вологості через взаємодію потоків повітря різних температур.

"Страшно і красиво", - пишуть в соцмережах.

А автор світлин уточнив, що він мав 2 хвилини, щоб зафіксували унікальне явище.

Нагадаємо, над станцією "Академік Вернадський" з’явилися рідкісні крижані полярні стратосферні хмари: їх ще називають перламутровими.

Раніше повідомлялося, що біля Одеси замерз солоний лиман - кригою вкрилася вся Хаджибейська водойма. Унікальне природне явище сталося через довготривалі низькі температури. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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