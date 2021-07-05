У Мережі повідомляють про "повітряне цунамі" на запорізькому курорті: що це було насправді (фото)

Запорізький курорт накрило унікальне природне явище.
У Запорізькій області над курортним Приморським помітили так зване "повітряне цунамі". Незвичне природне явище спостерігали напередодні, 4 липня.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів. Таке природне явище зустрічається в тамтешніх краях не часто.
Насправді фахівці називають таке явище шкваловим воротом або shelf-cloud (грозовий вал), яке утворюється за високої вологості через взаємодію потоків повітря різних температур.
"Страшно і красиво", - пишуть в соцмережах.
А автор світлин уточнив, що він мав 2 хвилини, щоб зафіксували унікальне явище.
Нагадаємо, над станцією "Академік Вернадський" з’явилися рідкісні крижані полярні стратосферні хмари: їх ще називають перламутровими.
Раніше повідомлялося, що біля Одеси замерз солоний лиман - кригою вкрилася вся Хаджибейська водойма. Унікальне природне явище сталося через довготривалі низькі температури.