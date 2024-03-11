У Мережі припускають про звільнення Олещука: звідки чутки і що відповіли у Повітряних силах

Про ймовірні зміни у керівництві Повітряних сил ЗСУ заявив і нардеп Гончаренко.

У неділю, 10 березня, в офіційному Telegram-каналі командувача Повітряних сил Миколи Олещука змінились фото та назва. Раніше канал мав назву "Микола Олещук", а був перейменований на більш офіційну "Командувач Повітряних сил ЗС України".

Це дало підстави для чуток у Мережі. Telegram-канали стали припускати, що ймовірно, Олещука буде звільнено.

Згодом нардеп Олексій Гончаренко заявив, що кадрові зміни можливі у командуванні Повітряних сил, а також у Військово-морських силах України.

"Скоріш за все, будуть зміни у керівництві Повітряних сил ЗСУ", – зазначив Гончаренко. "Загалом, чекаємо. Але є такі чутки, що і у ВМС, і у Повітряних силах будуть зміни", – додав він.

Видання LIGA.net запитало речника Повітряний сил Юрія Ігната, з чим пов'язане таке перейменування. Ігнат відповів, що це особистий Telegram-канал Олещука, і заміна фото й назви є рішенням командувача.

Він додав, що Олещук "просто так захотів".

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