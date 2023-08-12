У Мережі "роздають" всім українцям по 9500 гривень: у Центрі стратегічних комунікацій розповіли про пастку

Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову схему обману українців. Так, у Мережі шириться фейкова інформація про виплату кругленької суми для всіх громадян.

Мережею шириться новина, що всім українцям планують роздати по 9500 гривень. Це чергова шахрайська схема.

Про це попередили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цього разу нечисті на руку "добродії" створили фейкову сторінку українського порталу державних послуг і назвали його DIA (правильна офіційна назва "Дія"). У графічних редакторах ділки підробили шрифти справжньої "Дії", наобіцяли роздати всім українцям по 9500 гривень та не забули до цього всього додати промовистий заклик – "Переходь та отримай!". Деякі дописувачі у коментарях навіть закликають ділитися пін-кодами своїх карток, коли "там попросять" (чого робити категорично не можна).

"Насправді, сама "Дія" (від себе, зі своєї кишені) нікому і нічого не виплачує. На порталі державних послуг користувачі можуть подати електронну заявку на отримання допомоги (якщо ця опція доступна у вашому регіоні), а рішення щодо нарахувань ухвалюють державні органи. Виплати відбуваються винятково через державні фінансові установи – "ПриватБанк", "Ощадбанк" тощо", - пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.

Там закликали всіх бути уважними, критично ставитися до будь-якої інформації, аналізувати.

"Ніколи та нікому, а особливо в інтернеті, не повідомляйте свої особисті дані, дані по картках (пін-коди, CVV, секретні питання). Орієнтуйтеся тільки на інформацію з офіційних каналів комунікації.", - просять у Центрі.

Нагадаємо, у Києві шахрайська група, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино, привласнили гроші понад 100 вкладників. П’ятьом спільникам оголошено про підозру.

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