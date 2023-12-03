У Мережі розганяють фейк про те, що українцям доведеться платити за в'їзд до країн Шенгенської зони

Проросійські ЗМІ розганняють фейк про те, Європейський Союз запроваджує систему платного в’їзду для всіх іноземців, в тому числі для українців від 1 грудня 2023 року і вводить систему ETIAS. Утім, це - маніпуляція.

Про це повідомляє Spravdi.

Насправді жодних змін у перетині кордонів не буде, адже за підсумками цьогорічного жовтневого засідання Ради ЄС, запуск системи ETIAS (програма попередньої перевірки безвізового режиму для всіх мандрівників, не віза) планується тільки навесні 2025 року, пишуть фактчекери проєкту Gwara Media.

Також читайте Скільки територій України перебувають під окупацією – дані апарату Головнокомандувача ЗСУ

"Нова дорожня карта впровадження нової ІТ-архітектури передбачає, що система Entry/Exit (електронна база, яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах) буде готова до експлуатації восени 2024 року, а ETIAS – навесні 2025 року", - йдеться у повідомленні.

До того ж, у самій Раді Європи жодних заяв про скасування безвізового режиму для українців немає, проте отримання ETIAS дозволу для в’їзду в країни Шенгенської зони, після запуску системи, буде обов’язковим.

Раніше російські окупанти почали поширювати в Мережі заяви про те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку в Донецькій області.

Читайте також: