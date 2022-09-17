У Мережі розгорівся скандал: нардеп приїхав у звільнений Тростянець у светрику з літерою V (фото)

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Задорожній приїхав вітати лісівників у звільнене від ворога місто Тростянець Сумської області у светрику із символом рашизму.

У Мережі відразу розгорівся скандал. Сам народний депутат пізніше заявив, що "мав необережність" одягнути светр із літерою V.

Деталі скандалу

Нардеп від партії "Слуга народу" приїхав вітати працівників Тростянецького держлісгоспу у светрі, на яклму була рашистська символіка - літера V. Варто зазначити, що Тростянець перебував майже місяць під окупацією. За цей час у місті було багато пошкоджених чи зруйнованих приміщень. Зокрема, і підприємство, на яке приїжджав Задорожній, було пошкоджене російськими окупантами.

Фото: Тростянецька міська рада

Фотографії із зустрічі опублікувала Тростянецька міська рада на фейсбук-сторінці. Користувачі Мережі відразу звернули увагу на светр, в якому був народний депутат. Під дописом вони залишили гнівні коментарі:

Нормально. В якому світі живе цей персонаж і оточення? Без проявів інтелекту депутат, а інші? Я не розумію, як так?

Він ще не зрозумів, що Тростянець звільнили?

Скажіть йому, що місто вже звільнили, нехай переодінеться.

На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?

І ніхто не знав з нього той світер

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Пізніше нардеп попросив вибачення в українців

Після скандалу, який розгорівся у Мережі, Задорожній попросив вибачення у народу України. Нардеп опублікував допис на своїй сторінці у фейсбуці, в якому пояснив, що "мав необережність" одягнути на зустріч у Тростянець светр із літерою V.

"Дякую за увагу і слушні зауваження, щодо мого вбрання на деяких заходах, що відбувалися сьогодні в лісових господарствах Сумщини! Прошу вибачити мою необачність! Певен, що ті хто зі мною спілкуються особисто, знають мою давню проукраїнську позицицію, бажання і дії для якнайшвидшої Перемоги України над ворогом! Слава Україні!", - написав він.

Нагадаємо, 17 вересня Росія завдала ракетного удару по Чугуєву у Харківській області. В результаті ворожої атаки постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичної установи. Втім, медикам не вдалося врятувати дитину.

Звідки походить сучасний рашизм і чи схожий він на нацизм – політолог

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