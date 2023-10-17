У Мережі шириться інформація про масштабні відключення світла: що кажуть в "Укренерго"

Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на "Укренерго", який поширюється в Мережі, - це фейк.

У вівторок, 17 жовтня, Мережею став ширитись відеосюжет з логотипом марафону “Єдині новини” про нібито новий графік тривалого відключення світла по всіх містах України з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького. Однак це відео - фейкове.

Про це ТСН.ua повідомили в Укренерго.

"Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом - якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом - якщо не буде нових обстрілів", - заявили в “Укренерго”.

Там наголошують, що розпалювачі штучної паніки почали користатися тим, що зараз річниця початку масованих атак на українську систему. В "Укренерго" кажуть, що зловмисники використовують торішні відео і тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткової брехні, і видають за свіжі повідомлення.

За інформацією "Укренерго", це вже не перший випадок, коли брендинг марафону “Єдині новини” використовується для дезінформування суспільства. Мета таких фейкових повідомлень - посіяти паніку, недовіру та виснажити українців.

В "Укренерго" закликають українців користуватися лише офіційними джерелами інформації, перевіряти її та дотримуватись інформаційної гігієни.

Відключення світла в Україні

Обмежень у постачаннях електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України. Тож інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії є неправдивою.

Нині відомо, що графіки відключення електроенергії в Україні вже розробили та затвердили для всіх областей. Згідно з ними, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль. Однак відключення застосовуватимуть лише в разі виникнення потреби.

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