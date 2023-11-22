У Мережі шириться відео зі Львова, як люди у формі силоміць "пакують" чоловіка до авто: реакція ТЦК

У Мережі з'явилося відео зі Львова, на якому зафіксована сутичка між парою та людьми у військовій формі. Конфлікт завершується "запакуванням" чоловіка до автомобіля та лайкою з жінкою.

На відео видно, як п'ятеро людей у військовій формі вночі "запакували" в бус чоловіка та вибили з рук телелефон у жінки – його супутниці, яка намагалася їм завадити. На інцидент уже відреагували у Львівському ТЦК та СП.

За інформацією місцевих ЗМІ, конфлікт стався на вулиці Гавришкевича в ніч проти 22 листопада. Працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка до буса нібито через порушення комендантської години.

На кадрах також видно, що чоловіки вибили телефон з рук жінки, яка намагалася перешкодити діям працівників військкомату та зняти ситуацію на камеру.

Водночас у Львівському ТЦК вже прокоментували ситуацію і заявили, що перевіряють інформацію щодо причетності їхніх працівники до інциденту.

"Перевіряємо факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку", – йдеться в повідомленні служби звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

У Львові посеред вулиці стався черговий скандал з працівниками ТЦК

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ. Юрист Володимир Романчук в статті “Як покращити мобілізацію без бійок на вулицях і облав на чоловіків — відповіді юриста” розповів, як діяти військовозобов’язаному, якщо представники військкомату проти волі намагаються посадити його в авто.

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