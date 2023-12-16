У Мережі створюють фейкові Telegram-канали військових: як їх розпізнати

Мережу продовжують заповнювати пропагандистські фейки українських бригад та батальйонів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що Telegram-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів. Їхня мета - дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових"

Зазвичай такі канали створює ворожа розвідка для збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

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"Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в ЦПД.

Раніше ми повідомляли, що депутат держдуми Андрєй Гурульов закликав готувати "другу армію світу" до боїв у Карпатах і форсування річок. Цікаво, що такі "геніальні" пропозиції викликали сміх навіть у тих, хто підтримує Росію. Зокрема, у колег – Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова.

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