У Мережі з’явилась “політична реклама” Залужного: що насправді відбувається — ЦПД

Ворожа ІПСО, пов'язана з призначенням нового головнокомандувача Збройних Сил України, спрямована на те, щоб розхитати українське суспільство.

У Мережі зʼявилася реклама низки новостворених сайтів, які виглядають як “політична” реклама генерала Валерія Залужного, який недавно був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворог в такий спосіб проводить інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО).

Таким чином окупанти намагаються розхитати українське суспільства після призначення нового головнокомандувача Збройних Сил України.

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Окрім того, посилання звідти перенаправляють на телеграм-бот, що збирає дані користувачів.

“За допомогою таких сайтів та чат-ботів ворог збирає персональні дані українців, в тому числі й військовослужбовців, які використовуватиме під час своїх операцій впливу. Отже, тримайте розум холодним та завжди критично оцінюйте інформацію!” - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, генерал Валерій Залужний вже увійшов в історію. За майже два роки повномасштабного вторгнення він заслужив повагу та довіру як військових, так і цивільних. Не дивно, що рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, зокрема дехто вважає, що все відбулося так, як мало, а інші – категорично не погоджуються з його доцільністю.

ТСН.ua зібрав реакції політиків і лідерів думок на відставку Валерія Залужного.

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