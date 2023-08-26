У Мережі з'явилися фото з місця авіакатастрофи на Житомирщині

На Житомирщині 25 серпня відбулося зіткнення двох літаків L-39, внаслідок якого загинули три пілоти.

Фото з місця трагічного інциденту в Житомирській області показали у Радіо Свобода.

На кадрах видно самі обгорілі уламки літаків. Їх вже перемістили на вантажівки, аби прибрати місце авіатрощі. Від двох L-39 майже нічого не залишилось.

"Так виглядає місце авіакатастрофи на Житомирщині, де впали два українські літаки L-39", - підписали фото кореспонденти Радіо Свобода.

Авіакатастрофа на Житомирщині / Фото: Радіо Свобода

Авіакатастрофа на Житомирщині / Фото: Радіо Свобода

Авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня / Фото: Державне бюро розслідувань

Авіакатастрофа на Житомирщині / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

ДБР вже почало розслідування обставини зіткнення. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

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