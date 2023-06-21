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У Мережі з'явилися люди, які видають себе за розвідників – ГУР

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Мережі з'явилися люди, які видають себе за розвідників – ГУР

ГУР попередило про людей, які видають себе за розвідників. Скриншот з відео.

У розвідці розповіли про осіб, які публічно репрезентують себе начебто співробітниками воєнної розвідки України.

У медіа з'явилися особи, які видаються себе за розвідників Головного управління розвідки Міноборони заради самопіару. Насправді такі особи не мають жодного відношення до ГУР.   

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави. Просимо представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів/інтерв’ю/ефірів", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки Міністерства оборони України надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов спрогнозував, чи застосує Росія ядерну зброю і як закінчиться війна.

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Дата публікації
Перегляди
1849
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