У Мережі з'явилися моторошні фото зруйнованого РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі

Російська атака у ніч на 23 липня 2023 року знищила Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі.

Відповідні фото у Мережі продемонструвало місцеве одеське інтернет-видання "Думська".

"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", — розповів Суспільному клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

Зібрали трохи історичної інформації про цей храм:

У серпні 1794 р. відбулося урочисте освячення міста Одеси, під час якого на Соборній площі було освячено місце будівництва церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795 р. був закладений перший камінь. Урочисте освячення церкви сталося 25 травня 1809 г.

2 березня 1932 р. – собор був закритий. У 1936 р. потужним вибухом були вщент зруйновані спочатку дзвіниця, а потім і собор.

Собор був відновлений у 2005 році.

У 2010 році патріарх РПХ Кіріл освятив Верхній храм Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.

Нині храм належить УПЦ МП.

У храмі зберігалося чимало християнських святинь.

В Одесі унаслідок російської атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор (15 фото)

Нагадаємо, що унаслідок нічної російської атаки є загиблий. Представники влади Одеси вже висловили свої співчуття родині загиблого.

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.