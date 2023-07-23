У Мережі з'явилися моторошні фото зруйнованого РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі

Унаслідок ракетної атаки по Одесі зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор
Російська атака у ніч на 23 липня 2023 року знищила Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі.
Відповідні фото у Мережі продемонструвало місцеве одеське інтернет-видання "Думська".
"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", — розповів Суспільному клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.
Зібрали трохи історичної інформації про цей храм:
- У серпні 1794 р. відбулося урочисте освячення міста Одеси, під час якого на Соборній площі було освячено місце будівництва церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795 р. був закладений перший камінь. Урочисте освячення церкви сталося 25 травня 1809 г.
- 2 березня 1932 р. – собор був закритий. У 1936 р. потужним вибухом були вщент зруйновані спочатку дзвіниця, а потім і собор.
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Собор був відновлений у 2005 році.
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У 2010 році патріарх РПХ Кіріл освятив Верхній храм Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.
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Нині храм належить УПЦ МП.
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У храмі зберігалося чимало християнських святинь.
Нагадаємо, що унаслідок нічної російської атаки є загиблий. Представники влади Одеси вже висловили свої співчуття родині загиблого.
Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.
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