У Мережі з'явилися перші фото нібито винуватця смертельної ДТП у Харкові

У соцмережах користувачі вважають, що хлопця намагаються "відмазати".
У харківських Telegram-каналах з'явилися перші фотографії нібито винуватця смертельної ДТП.
Про це повідомляє "Харків.1654".
"У здоровому глузді. Самостійно ходить", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Харків LIVE, батьки хлопця, який був за кермом Infiniti, одразу після інциденту подали заяву про викрадення цього автомобіля.
"Намагаються відмазати?", — риторично запитують користувачі соцмережі.
Також Telegram-канал "ХС.Харків" стверджує, що передплатниця надіслала скріни нібито листування з винуватцем ДТП, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було.
Насамкінець хлопець додав, що краще "мати купу грошей і спокійно гуляти".
Нагадаємо, що в Харкові сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна людина.
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