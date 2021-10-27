У Мережі з'явилися перші фото нібито винуватця смертельної ДТП у Харкові

У Мережі з'явилися перші фото нібито винуватця смертельної ДТП у Харкові

У соцмережах користувачі вважають, що хлопця намагаються "відмазати".

У харківських Telegram-каналах з'явилися перші фотографії нібито винуватця смертельної ДТП.

Про це повідомляє "Харків.1654".

"У здоровому глузді. Самостійно ходить", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Харків LIVE, батьки хлопця, який був за кермом Infiniti, одразу після інциденту подали заяву про викрадення цього автомобіля.

"Намагаються відмазати?", — риторично запитують користувачі соцмережі.

t.me/h_saltovka

Також Telegram-канал "ХС.Харків" стверджує, що передплатниця надіслала скріни нібито листування з винуватцем ДТП, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було.

Насамкінець хлопець додав, що краще "мати купу грошей і спокійно гуляти".

Нагадаємо, що в Харкові сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна людина.

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