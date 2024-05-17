У Мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Бельбек" після ракетного удару

На місці горіння раніше перебували літаки.

З'явилися супутникові знімки наслідків нещодавніх влучань по аеродрому Бельбек в окупованому Криму.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

На знімках за 16 травня 2024 року помітні сліди горіння на декількох місцях, де 1 травня 2024 року знаходились літаки.

Також на першій парі знімків візуалізуються наслідки горіння масиву цистерн з ГСМ.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня було завдано удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За інформацією російського опозиційного телеграм-каналу ASTRA, внаслідок удару було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

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