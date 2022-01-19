У Мережі з’явилось відео моменту аварії міжнародного автобуса, за кермом якого помер водій

У Мережі з’явилось відео моменту аварії міжнародного автобуса, за кермом якого помер водій

Чоловіка після аварії не змогли навіть довести до лікарні

Зніс дерево, зачепив кілька легковиків, а згодом врізався у крамницю - в Одесі дворівневий рейсовий автобус на кілька годин зупинив рух вулицею. Одна людина загинула, ще одна зазнала травм.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Кермувальник раптово виїхав на зустрічну - в салоні у цей час були пасажири. По черзі бус вдарив чотири легковики і, не зупиняючись, збив дерево. Зупинила його лише вітрина крамниці, в яку він врізався.

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Пасажири автобусу розповідають, водієві стало зле за кермом, він знепритомнів, після ДТП його забрала швидка, але чоловік помер дорогою до лікарні. Дивом під час аварії не постраждали пасажири.

Незначних травм зазнав водій легковика, який зачепив некерований автобус.

«Я бачу, що автобус починає вести вліво, на зустрічну смугу. Водії намагались вивертати, але перша, друга машина, третя зачепила мене. Намагались достати водія, він був непритомним», - розповідає один із водіїв, який був на місці аварії.

Новини Одеси: рейсовий автобус виїхав на зустрічну – пасажири дивом не постраждали

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