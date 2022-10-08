У Мережі з'явилося фото ліквідації наслідків вибуху на Кримському мосту

Внаслідок вибуху на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Вибух прогримів близько 6:00 ранку.

Пожежа тривала декілька годин, згодом в МНС Росії заявили, що про ліквідацію відкритого вогню на Кримському мості, пишуть росЗМІ.

"Загоряння цистерн із дизельним паливом на Кримському мосту погашено, відкрите горіння зараз не спостерігається. Для гасіння пожежі задіяли 250 рятувальників та 70 одиниць техніки", – повідомили у прес-службі МНС.

Фото/Telegram: Медуза

Вибух на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа, яка виникла у результаті вибуху. Внаслідок пожежі зруйновані залізничне та автомобільне полотно. Рух по мосту перекритий.

За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Згодом окупаційна "влада" Криму заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи.

Президент РФ Володимир Путін створити урядову комісію у зв'язку з надзвичайною подією. У антитерористичному комітеті РФ заявили про свою версію – на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило загоряння семи залізничних паливних цистерн.

У антитерористичному комітеті РФ заявили про свою версію - на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило загоряння семи залізничних паливних цистерн. Два автомобільні прольоти мосту частково обрушені.

Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що потужний вибух на Кримському мосту – це лише початок. Російським загарбникам треба якнайшвидше тікати з Криму, оскільки ЗСУ продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

"Після того як українські військові в особах генералів Залужного, Забродського визнали спроможність завдавати удари по військових об’єктах в окупованому Криму, я вважаю, що окупантам давно варто було б задуматися і скористатися тим, щоб залишити Крим. Україна доводить, що має цілеспрямований план щодо звільнення своїх територій і буде й надалі його дотримуватися. Це стосується і підриву забезпечення російських військ", - зазначив він.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи пожежу на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане", - йдеться у дописі.

Міністерство оборони України, коментуючи вибух та значне пошкодження Кримського мосту, нагадало про знищення вже двох символів окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – знищені. Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі.

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