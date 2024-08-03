У Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого: реакція омбудсмена

У мережі з'явилися шокуючі фотографії, на яких, ймовірно, зображено тіло українського військовополоненого, якому російські окупанти жорстоко відрізали голову та кінцівки.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографій з ймовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову та кінцівки.

Про це Лубінець повідомив у своєму Telegram.

Омбудсмен назвав такі дії окупантів не просто порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а "поведінкою нелюдів".

Лубінець наголосив, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насильству чи вбивству. У зв'язку з цим Лубінець терміново звернувся до:

Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою зафіксувати чергове порушення прав людини з боку Росії, яку він назвав "країною-терористом".

українських правоохоронних органів з проханням перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Уповноважений з прав людини нагадав, що відповідальність за поводження з військовополоненими несе держава, яка їх утримує. Тобто, за вбивство та каліцтво відповідальність лежить не лише на російських солдатах, а й на самій Російській Федерації.

Лубінець також звернув увагу на гібридний характер війни, яку веде Росія проти України. За його словами, розповсюджуючи такі фото та відео у соціальних мережах і вчиняючи подібні дії, Росія намагається залякати українців, як цивільних, так і військових.

"Нібито дивіться, на що ми здатні", - пояснив омбудсмен тактику ворога.

Однак Дмитро Лубінець підкреслив, що такі злочини неможливо забути чи пробачити. "За злочини повинне бути покарання!" - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, 17 липня в Україну з російського полону повернулися 95 українських захисників. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

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