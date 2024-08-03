У Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого: реакція омбудсмена

У мережі з'явилися шокуючі фотографії, на яких, ймовірно, зображено тіло українського військовополоненого, якому російські окупанти жорстоко відрізали голову та кінцівки.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографій з ймовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову та кінцівки.
Про це Лубінець повідомив у своєму Telegram.
Омбудсмен назвав такі дії окупантів не просто порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а "поведінкою нелюдів".
Лубінець наголосив, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насильству чи вбивству. У зв'язку з цим Лубінець терміново звернувся до:
- Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою зафіксувати чергове порушення прав людини з боку Росії, яку він назвав "країною-терористом".
- українських правоохоронних органів з проханням перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
Уповноважений з прав людини нагадав, що відповідальність за поводження з військовополоненими несе держава, яка їх утримує. Тобто, за вбивство та каліцтво відповідальність лежить не лише на російських солдатах, а й на самій Російській Федерації.
Лубінець також звернув увагу на гібридний характер війни, яку веде Росія проти України. За його словами, розповсюджуючи такі фото та відео у соціальних мережах і вчиняючи подібні дії, Росія намагається залякати українців, як цивільних, так і військових.
"Нібито дивіться, на що ми здатні", - пояснив омбудсмен тактику ворога.
Однак Дмитро Лубінець підкреслив, що такі злочини неможливо забути чи пробачити. "За злочини повинне бути покарання!" - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Нагадаємо, 17 липня в Україну з російського полону повернулися 95 українських захисників. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
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