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У Мережі з'явилося нове відео з українським прикордонником, який налякав білорусів "загрозливим жестом"

У Мережі з'явилося нове відео з українським прикордонником, який налякав білорусів "загрозливим жестом"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
113
Час на прочитання
1 хв
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У Мережі з'явилося нове відео з українським прикордонником, який налякав білорусів "загрозливим жестом"

Скриншот з фото

У Мережі з'явилося нове відео із військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, який налякав білорусів одним жестом.

Український військовий із позивним "Шульц" продовжує захищати наш кордон разом з побратимами.

Відповідне відео прикордонника оприлюднив у Мережі його товариш.

Вочевидь тепер популярність "Шульца" на білоруському пропагандистському телебаченні стала приводом для жартів його побратимів. Так, автор відео іронічно сказав, що покаже підписникам того самого "грозу білорусів".

На відео видно, що українські захисники їдуть на авто, а обличчя "зірки" білоруської пропаганди залишається прикритим. Військовий привітав глядачів та іронічно повторив жест, на який так скаржилася білоруські прикордонники.

Нагадаємо, раніше білоруські прикордонники, яких контролює самопроголошений білоруський президент Лукашенко, заявили, що нібито українські колеги "провокують загрозливими жестами". З цього приводу пропаганда РБ зняла цілий сюжет.

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Дата публікації
Перегляди
113
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