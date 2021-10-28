У Мережі з'явилося відео нібито з телефонів пасажирів Infiniti, яким керував 16-річний хлопець у Харкові

У Мережі з'явилося відео нібито з телефонів пасажирів Infiniti, яким керував 16-річний хлопець у Харкові

Активісти стверджують, що ці ролики було знято за кілька хвилин до трагедії.

У Харкові активістам стали нібито доступні відео з телефонів пасажирів Infiniti під керуванням 16-річного хлопця.

В інформації, яка з'явилася в Telegram-каналі "ХС.Харків" та в Instagram активістів, стверджується, що ролики було знято за кілька хвилин до трагедії.

"Ситуація, діалоги — все на відео", — йдеться у повідомленні.

На відео видно проїзди авто на червоне світло світлофора, їзду під 200 км на годину і навіть є епізод, коли мало не збили людину за лічені хвилини до кривавої ДТП.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

Сьогодні, 27 жовтня, 16-річному Миколі Х. оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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