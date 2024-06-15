У Мережі з'явилося відео "пакування" ухилянта до буса ТЦК: у центрі комплектування пояснили

У Бродах на Львівщині поліція та військові затримали ухилянта від призову.

У Мережі поширилося відео, як у Бродах Львівської області ТЦК затримує чоловіка, який чинить опір. Між ним і працівника центру комплектування спалахує бійка під крики пересічних громадян.

У Львівському обласний ТЦК та СП пояснили ситуацію.

"Громадянин є військовозобов'язаним, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. Однак, незважаючи на це, вже двічі ігнорував свій обов'язок, попросту втікаючи з призовного пункту. Втретє - не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК. На цей момент громадянин уже проходить базову військову підготовку", - повідомили у ТЦК.

У Мережі з'явилося відео "пакування" ухилянта до буса ТЦК

Нагадаємо, раніше нардеп Єгор Чернєв розповів, що у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

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