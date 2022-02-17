У Мережі з’явився фейк про списання грошей з карток на потреби ЗСУ в разі нападу Росії

У Мережі з’явився фейк про списання грошей з карток на потреби ЗСУ в разі нападу Росії

Неправдиву інформацію поширювали з фейкового Telegram-каналу "Національного Корпусу".

У Мережі поширюють фейк про те, що DDoS-атаки на сайти банків України було нібито тестуванням урядуобмеження об’єму грошей населення для передачі їх військовим.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у четвер, 17 лютого.

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"DDoS-атаки на сайти банків України – "тестування урядом країни обмеження об’єму грошових коштів населення для передачі їх військовим". Таку дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені "Національного Корпусу", – повідомили в Центрі.



Там наголосили – "Національний Корпус" повідомив, що вищезгаданий акаунт є фейковим.

"Ні! Ніхто не збирається забирати гроші вкладників українських банків та передавати їх військовослужбовцям Збройних Сил України. Всі банки на території України працюють у межах чинного законодавства. А законом подібний механізм "запозичення" не передбачений", ­– повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міноборони та Збройних сил.

СБУ помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

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