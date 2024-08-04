У Мережі з'явився фейковий Резерв+: як розпізнати

В Міноборони попередили, що ворог створює фейкові застосунки, схожі на Резерв+,

У Мережі з'явилася фейкова версія застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+".

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

За її словами, ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.

Черногоренко запевнила, що Міноборони вже працює над забезпеченням захисту даних українців.

"Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)", – попередила заступниця міністра.

Нагадаємо, що жоден представник ТЦК та СП не має права говорити, що згенерований військово-обліковий документ у мобільному додатку “Резерв+” не відповідає вимогам закону.

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