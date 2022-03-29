У мережі запущено онлайнсервіс безкоштовних консультацій із лікарями

Мета проекту – надати людям, які не можуть відвідати медичний заклад через бойові дії або з іншої причини, можливість зв'язатися з профільними лікарями та отримати дистанційну допомогу. Причина звернення за консультацією, географічне положення, наявність грошей, стать та вік при цьому не мають значення.

Для користувачів з України став доступний новий безкоштовний сервіс онлайн-консультацій з лікарями Doctors4ua.com.

Як зазначили творці унікальної платформи, функціонал сервісу залишиться безплатним для громадян України.

На даний момент до ініціативи сервісу підключилися лікарі та медичні консультанти з різних країн. Лікарі найрізноманітніших спеціалізацій та напрямків приймають пацієнтів у віддаленому форматі, надаючи допомогу та підтримку тим, хто не може фізично відвідати лікарняний кабінет.

Як почати користуватися сервісом?

Doctors4ua.com працює як у веб-інтерфейсі, тобто в браузері персонального комп'ютера або ноутбука, так і у форматі мобільного додатку, який можуть завантажити користувачі смартфонів. Користувач вибирає найзручніший йому формат.

Повний функціонал платформи доступний після короткої реєстрації та заповнення невеликої анкети. У середньому реєстрація та заповнення форм облікового запису забирає трохи більше 5 хвилин.

Після цього сервіс доступний для використання як з боку медичних працівників, готових надавати допомогу, так і для пацієнтів, які цю допомогу шукають.

Як зазначають творці проекту, зараз для спілкування між лікарями та пацієнтами можна використовувати найбільш зручний для обох сторін формат обміну інформацією – за допомогою чату (текстом), за допомогою дзвінка чи відеозв'язку. При цьому текстовий формат, за задумом розробників сервісу, повинен працювати в умовах повільного або нестабільного підключення до Інтернету.

Медики з усього світу можуть взяти участь у розвитку благодійного проекту та надавати безкоштовні консультації українцям. Для цього достатньо мати вихід в інтернет, вільний час та бажання допомагати людям у дистанційному форматі.

На закінчення творці безкоштовного сервісу звернули увагу, що проект створювався в екстреному режимі, тому можливі проблеми в роботі деяких функцій. Якщо ви зіткнетеся з ними, достатньо повідомити про некоректну роботу або неполадки контактної електронної пошти.