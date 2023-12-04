У Мережі запустили фейковий бот від імені Умєрова: що кажуть у Міноборони

Невідомі особи створили в мережі фейковий акаунт і почали збір інформації про українців від імені міністра оборони Рустема Умєрова. Насправді ж у міністра немає акаунту в телеграмі.

Про це інформує пресслужба Міноборони України.

"В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище Міністра оборони України. Сьогодні (4 грудня - ред.) вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації. Звертаємо вашу увагу - у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - кажуть у Міноборони.

Зазначимо, що російські окупанти систематично розповсюджують фейки щодо України. Зокрема, останнім часом з'явилися пропагандистські вигадки про “розбрат між Залужним та Зеленським”, про “Майдан-3” та те, як українці покидають нашу державу. Проте, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, все це - не більше, ніж намагання РФ посіяти смуту та посварити суспільство.

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