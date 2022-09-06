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У Мережу "злили" повне відео із "воскреслими" переодягненими у форму ЗСУ військовими в Енергодарі

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У Мережу "злили" повне відео із "воскреслими" переодягненими у форму ЗСУ військовими в Енергодарі

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти, які хвалились, що ліквідували в Енергодарі 38 воїнів ЗСУ, вкотре зганьбились.

Виявилось, що окупанти зняли ролик, де перевдягнулись у форму українських захисників. Після знімання пропагандистського сюжету "воїни ЗСУ" ожили. 

Повне відео із "воскреслими воїнами ЗСУ" опублікували у Мережі. 

На кадрах чути голос російського окупанта, який хвалиться, що їм вдалось вбити в Енергодарі нібито "38 українських десантників". Він довго рахує "тіла".

Росіяни організували цю "виставу" напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. 

Проте у Мережі "злили" повну версію цього пропагандистського відео. Наприкінці ролика "ліквідовані" раптово воскресають, а автор дякує їм за роботу. 

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
34к
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