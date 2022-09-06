У Мережу "злили" повне відео із "воскреслими" переодягненими у форму ЗСУ військовими в Енергодарі

Російські пропагандисти, які хвалились, що ліквідували в Енергодарі 38 воїнів ЗСУ, вкотре зганьбились.

Виявилось, що окупанти зняли ролик, де перевдягнулись у форму українських захисників. Після знімання пропагандистського сюжету "воїни ЗСУ" ожили.

Повне відео із "воскреслими воїнами ЗСУ" опублікували у Мережі.

На кадрах чути голос російського окупанта, який хвалиться, що їм вдалось вбити в Енергодарі нібито "38 українських десантників". Він довго рахує "тіла".

Росіяни організували цю "виставу" напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Проте у Мережі "злили" повну версію цього пропагандистського відео. Наприкінці ролика "ліквідовані" раптово воскресають, а автор дякує їм за роботу.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.

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