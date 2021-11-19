У Мережу "злили" закриту інформацію у справі "вагнерівців": ДБР перевіряє джерела витоку

За даними ДБР, до витоку джерел документів ймовірно причетні військовослужбовців.

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перевіряють джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб у справі "вагнерівців".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У правоохоронних органах зазначають, у Мережі 18 листопада з'явилися документи, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер". У зв'язку з цим слідчі ДБР проведуть перевірку щодо автентичності цих документів.

Також додають, що до витоку документів ймовірно причетні військовослужбовців, які мали доступ до цих документів.

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України. Йдеться про розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", - йдеться у заяві ДБР.

Нагадаємо, що 17 листопада Вellingcat оприлюднило розслідування про так званий "вагнергейт" — ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до військових злочинів на сході України.

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