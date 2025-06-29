У Мережі "лякають" мобілізацією українців з паспортами Молдови: що каже ТЦК

Мобілізація чоловіків з паспортами Молдови

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В Одеському ТЦК спростували фейк про мобілізацію осіб із подвійним громадянством. Зокрема, йдеться про чоловіків, які мають український і молдовський паспорти.

Про це передає пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

«У мережі, зокрема в анонімних телеграм-каналах, поширюється сфальсифікований документ нібито від імені Одеського обласного ТЦК та СП. У ньому йдеться про начебто мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна–Молдова)», — йдеться в повідомленні.

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ТЦК цей «документ» називає «низькопробною підробкою», а викладену в ньому інформацію — дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП запевняє, що жодних подібних розпоряджень не видавало.

Натомість, там пояснили, чому цей документ є підробкою:

1. Неіснуючий указ президента України:

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Фейк посилається на вигаданий указ президента України №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань.

«Документ» суперечить вимогам Інструкції з діловодства у ЗСУ:

зазначено неіснуючу службову електронну адресу;

допущено грубі порушення в структурі та формі документа;

вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП, що повністю дискредитує достовірність цього «документа».

3. Мовні ознаки підробки:

Текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми — характерні риси фейкових «документів», створених ворожими інформаційними операціями.

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На думку ТЦК, мета цього вкиду — дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі.

Зауважимо, що на початку червня цього року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв, що військовозобов’язаних громадян України, які мають ПМП (постійне місце проживання) інших країн чи подвійне громадянство, перестали випускати за кордон у рамках мобілізаційного законодавства.

Раніше президент Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні складніша, ніж у Росії.