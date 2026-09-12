У Мережі обговорюють хасидів, які ганяються за вівцею: з’явилося відео

Хлопчики-хасиди з вівцею / © скриншот з відео

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До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули близько 45 тисяч хасидів, паломники молилися за Україну.

Про це у Телеграмі повідомила Об’єднана єврейська община України.

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«За даними Об’єднаної єврейської общини України, наразі до міста вже прибули близько 45 тис. прочан. Цьогорічна кількість паломників є найвищою за останні роки», — йдеться у дописі.

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Зазначається, що цього року очікується прибуття 50 тис. прочан.

«Ранок у них починається не з кави»

Водночас українці масово скаржаться на поведінку паломників-хасидів, які приїхали до Умані. Своїми враженнями від туристів люди діляться у соцмережах. Зокрема люди обговорюють відео, на якому паломники ганяються за вівцею. Потім хлопчики-хасиди її ловлять і валять на землю.

«Ранок у них починається не з кави», — йдеться у дописі під відео.

Хасиди і вівця / Відео: facebook.com / Іван Гайович

Чому хасиди купують та ловлять тварин?

Варто зазначити, що поведінка паломників зумовлена специфікою їхніх релігійних та побутових традицій:

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Хасиди вживають виключно кошерне м’ясо жуйних тварин (зокрема овець та кіз). Задля впевненості у свіжості та дотриманні правил, вони часто купують живих тварин у місцевих мешканців Умані для подальшого ритуального зарізання за всіма суворими канонами юдаїзму.

Оскільки прочани зазвичай не мають досвіду ведення сільського господарства чи утримання худоби, придбані вівці періодично вириваються і тікають прямо посеред вулиць паломницького кварталу. Це змушує десятки чоловіків у традиційному вбранні влаштовувати за ними динамічні та кумедні перегони.

Реакція Мережі

Українці вибухнули негативними коментарями:

«Такий вигляд має Богом обраний народ?», — запитує Павло Г.

«Так вони вже окупували Умань», — пише Віталій К.

«Я ніколи не думав що українці настільки опущені, що дозволяють такий бардак у своєму домі… жесть», — пише Андріян С.

«Це п***ець, якісь дикуни. Бідна живність», — пише Катерина К.

І це ще найм’якші з негативних коментарів, які писали користувачі.

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Водночас були і ті, хто заступився за приїжджих паломників, але таких коментарів одиниці.

«Заспокойтесь, якби наші не дозволили, вони б не брали», — зазначила Людмила Т.

«Українці самі бардак роблять, приїдете до лісового озера там хасидів немає, але все загаджено сміттям, те саме і в лісах, де збирають гриби і ягоди, після обіду все викидають. Про сміття на узбіччях доріг я мовчу вже… Просто сучок в чужому оці ми завжди бачимо, колоди ж у своєму власному оці ніколи», — пише Іван Х.

«… Відчепіться від хасидів!!! Займіться своїм життям! Чи вам займатись нічим?», — зазначає Світлана Л.

Рош га-Шана: скільки паломники платять в Умані

Нагадаємо, до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана масово прибувають десятки тисяч хасидів. Попри повномасштабну війну та загрозу ракетних обстрілів, прочани безперервно дотримуються традиції паломництва на могилу рабина Нахмана ще з 1810 року.

Для в’їзду на територію святкування паломники обов’язково сплачують туристичний збір у розмірі 27–40 доларів.

Приїзд прочан став можливістю для місцевих жителів і бізнесу суттєво заробити, через що цінники в місті зростають у рази. Оренда простенької кімнати чи ліжка на тиждень сягає 2000–2500 доларів, а номери в готелях коштують подекуди 20–30 тисяч доларів.

Окрім житла, суттєво дорожчають продукти, трансфер (від 150 до 500 доларів), послуги таксі (до 100 доларів) та мобільний зв’язок. Для торгівлі на вулиці підприємці відкривають ФОП та сплачують високу оренду, а дехто з хасидів уже викупив власне житло, готелі чи хостели в Умані.

Високі тарифи пояснюються, зокрема, й масштабними наслідками святкувань, адже після себе паломники залишають гори сміття на вулицях та у квартирах. Самі хасиди пояснюють це тим, що виносити сміття під час свят їм забороняє віра, тому комунальні служби та власники помешкань змушені працювати в посиленому режимі для усунення залишків гулянь.

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