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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
1 хв

У Мережі показали зруйнований міст у Криму: який вигляд має після атаки

Журналісти оприлюднили супутникові знімки зруйнованого залізничного мосту в окупованому Криму.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Залізничний міст у Криму

Залізничний міст у Криму / © "Схеми"

У Мережі опублікували супутникові знімки від 23 червня, на яких видно залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму після того, як його пошкодили бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ під час атак 22 та 23 червня.

Про це повідомляють «Схеми».

За інформацією Сил спеціальних операцій, операцію з ліквідації стратегічного об’єкта було проведено підрозділом Middle Strike ССО у співпраці з представниками підпільного Руху опору.

«Підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», — зазначили у відомстві.

Залізничний міст у Криму. / © "Схеми"

Залізничний міст у Криму. / © "Схеми"

Військові пояснюють, що цей міст був вкрай важливим для окупантів. Він був частиною шляху, яким Росія доставляла зброю та ресурси як для своєї армії на півдні України, так і для підтримки військових об’єктів усередині самого Криму

Нагадаємо, в ніч проти 18 червня Сили спецоперацій ЗСУ успішно атакували залізничний міст через Північнокримський канал поблизу Роздольного, який є ключовою ланкою логістики загарбників у напрямку Криму.

Своєю чергою у ССО оголосили, що «залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму більше не існує».

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Дата публікації
Кількість переглядів
570
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