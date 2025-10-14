У Мережі розгорівся скандал через завдання у підручнику 2 класу НУШ: що там було

Школа / © pexels.com

Мати школяра Жанна Хома висловила своє обурення щодо якості навчальних матеріалів Нової української школи (НУШ). Зокрема підручника за авторством Олександри Савченко. Її здивувало завдання, яке передбачало вивчення колискової за допомогою QR-коду.

Про це вона поділилася у своєму дописі Facebook.

Проблема полягала в тому, що посилання вело на відео одинадцятирічної давності, розміщене на приватному Youtube-каналі «Наталья Иванова». У дописі на Facebook Жанна Хома наголосила на недбалості редакції, яка, на її думку, повинна була ретельно перевіряти, які саме зовнішні ресурси використовуються в офіційному навчальному матеріалі.

© Facebook

«По-друге, відео розміщено на якомусь youtube каналі „Наталья Иванова“. Це що — офіційний портал Нової української школи? Чому це посилання є в підручнику? Заради цікавості заходимо на канал — і ОВВА: танці „барыня сударыня“ уже в гаджеті мого сина» — написала вона.

Завдання у книжці. / © Facebook

Також зазначила, що якість самого відео була дуже низькою. Вона висловила занепокоєння тим, що подібні матеріали безпосередньо потрапляють у гаджети її сина через шкільний підручник.

Допис Жанни Хоми у Facebook. / © Скріншот

Ця публікація викликала жваве обговорення серед українців, які поділилися власним негативним досвідом використання підручників НУШ. Коментатори скаржилися на зростаючу складність програми в старших класах та незрозумілість деяких навчальних текстів.

«Там такі тексти на переказ, що половину слів незрозумілих. Таке відчуття, що все для того, щоб діти нічого не навчилися», — зазначали користувачі.

Коментарі під дописом. / © Скріншот

Навіть педагоги висловлювали розчарування щодо підручників, їхніх текстів і посилань, вказуючи на системні недоліки в освітній реформі.

Також на цю публікацію відповіли представники НУШ у коментарях. Вони зазначили, що дозвіл на їх використання надає Міністерство освіти і науки України.

«Ми готові написати про ваші спостереження. З вашої фото ми бачимо, що це підручник Савченко, програма НУШ-1. Якщо поділитесь додатковими спостереженнями — будемо вдячні. Варто привертати увагу до того, що потребує виправлення», — прокоментували цей допис.

Коментар НУШ. / © Скріншот

Нагадаємо, з 4 класу учні складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА), яка носитиме виключно моніторинговий характер і не впливатиме на оцінки чи подальше навчання.

