У Мережі шириться шахрайська схема від імені "Укрпошти": в чому суть (фото)

СМС / © Firestock

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У Мережі знову активізувалася небезпечна шахрайська схема, в межах якої громадяни отримують фейкові SMS нібито від імені «Укрпошти» з проханням підтвердити адресу доставлення — насправді ж користувачів перенаправляють на фішинговий сайт, де можуть викрасти їхні особисті дані.

Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram, закликавши громадян бути особливо пильними та не переходити за сумнівними посиланнями.

Згідно з повідомленням, шахраї надсилають повідомлення нібито від «Укрпошти» із текстом про необхідність підтвердити адресу доставлення товару. У SMS міститься посилання, яке веде на підроблений сайт. Якщо користувач перейде за ним і введе свої дані — вони можуть потрапити до рук зловмисників.

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© Telegram / Центр протидії дезінформації

У АТ «Укрпошта» офіційно підтвердили, що не мають жодного стосунку до таких розсилань. Компанія не надсилає SMS з невідомих номерів і не просить клієнтів підтверджувати особисту інформацію через сторонні сайти.

Рекомендації безпеки

Не переходьте за підозрілими посиланнями зі SMS.

Не вводьте свої персональні або банківські дані.

За потреби звертайтеся безпосередньо до служби підтримки «Укрпошти» через офіційні канали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї зламують сторінки користувачів соцмереж, зокрема Facebook, виманюючи дані для входу, щоб потім використовувати профіль у своїх злочинних схемах.