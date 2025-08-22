У Мережі закликали жителів Київщини бути обережними - РФ вважає, що "знайшла" завод з "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

В Україні почали виробляти ракети «Фламінго». Ця інформація облетіла не тільки провідні українські та західні ЗМІ.

Зокрема, росіяни вважають, що саме у Київській області перебуває місце виробництва ракет «Фламінго» — таку інформацію масово розповсюджують у ворожих пабліках.

Воєнкори держави-агресорки у Телеграм-каналах стверджують, що виявили ймовірне місце виробництва українських ракет «Фламінго» компанії Fire Point.

Росіяни стверджують, що змогли натрапити на розташування складів «Фламінго», відштовхуючись від назви фірми на мішках, які потрапили в кадр, а також завдяки порівнянню фотографій складу за оголошенням оренди.

Українська сторона не називала конкретного місця виробництва ракет!!!

У Мережі закликають мешканців Вишневого, Святопетрівського, Крюківщини, Тарасівки проявляти особливу увагу та не нехтувати сигналами тривоги.

Можливо, росіяни традиційно спробують виправдати удари по цивільному населенню, посилаючись на інформацію про завод, яку вони нібито знають.

Нагадаємо, Associated Press опублікувало репортаж із місця виробництва ракети «Фламінго» та ударних дронів, створених українською компанією Fire Point, яка є одним із лідерів оборонної промисловості України.

Журналісти відвідали просторий склад компанії, де лунала рок-музика. Їм показали ударні безпілотники FP-1 із дальністю польоту до 1600 км, а також уперше публічно представили ракету «Фламінго».

18 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні розпочато виробництво далекобійної ракети «Фламінго».