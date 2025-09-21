У Мережу злили архів із персональними даними мільйонів українців - подробиці

Хакери / © pixabay.com

У відкритому доступі з’явився архів із персональними даними українців який, може міститися близько 20 мільйонів записів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Facebook.

За словами парламентаря, витік містить номери телефонів, електронні адреси та інші дані, які можуть використовуватися зловмисниками. Хоча значна частина інформації й раніше була у відкритих державних чи фінансових реєстрах, тепер вона зведена в єдиний масив і поширюється мережею, а повні обсяги бази пропонуються для продажу.

«Я ще раз наголошую: фінансовий номер не повинен бути публічним. Якщо він використовується і для банківських карток, і для месенджерів, і для соцмереж, це створює високі ризики. Оптимально мати окремі номери для кожного сервісу», — підкреслив Федієнко.

Він також радить українцям терміново замінити паролі, налаштувати двофакторну автентифікацію та за можливості змінити фінансові номери. Депутат застеріг, що після появи файлу в інтернеті може активізуватися фішинг — зокрема, у Telegram та інших месенджерах.

«Не забувайте перевіряти розділ „пристрої“, аби переконатися, що до вашого акаунта ніхто сторонній не підключився», — зазначив він.

Федієнко припустив, що масив даних зібрано з різних джерел — від державних реєстрів до фінансових установ. У базі містяться записи щонайменше до 31 грудня 2024 року, а також інформація за 1 січня 2025-го.

«Я бачив у цьому файлі контакти багатьох відомих політиків, зокрема їхні реальні телефонні номери. Є навіть дані людей, які ніколи не користувалися додатком „Дія“. Це свідчить, що інформація потрапила туди не лише з державних сервісів, а й з інших структур», — уточнив депутат.

За його словами, сам факт появи таких баз не є новим явищем — подібні масиви існували ще у 1990-х роках, проте нинішня ситуація небезпечніша, оскільки до витоку потрапили фінансові номери, від яких залежить доступ до банківських рахунків і соціальних мереж.

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував інформацію і заявив, що факт про нібито новий витік даних українських громадян на 3,5 млн рядків — це фактично старий злив бази «Дія», який вже раніше був оприлюднений. Він підкреслив, що нових даних у цьому випадку немає, а закриття реєстрів, на його думку, було необґрунтованим і неправильним рішенням, проти якого він голосував.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери атакували Google та викрали дані мільярдів користувачів. У небезпеці виявились 2,5 мільярда акаунтів Gmail по всьому світу.