У мешканки Сумщини вкрали із картки величезну суму коштів: як діяла схема шахраїв

У поліції вкотре закликали українців не повідомляти секретні дані своїх банківських карток невідомим.
За минулу добу 8 жителів Сумської області стали жертвами аферистів та втратили власні заощадження на загальну суму близько 413 000 гривень. Серед них жертвою шахраїв стала 49-річна жінка, яка втратила 236 500 гривень.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
Зазначається, що до поліції звернулась 49-річна жителька міста Суми з повідомлення, що стала жертвою шахрайських дій. Зі слів потерпілої, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та розповіла, що з її банківською карткою невідомі намагаються вчинити шахрайські дії. Під приводом збереження грошових коштів на рахунку заявниці, псевдопрацівник банку дізнавшись у жінки конфіденційні дані банківської картки, заволодів грошовими коштами у сумі 236 500 гривень.
"Вкотре до вас звертаємось: не повідомляйте секретні дані своїх банківських карток, до довіряйте підозрілим співрозмовникам, перевіряйте особисто інформацію. Також пам’ятайте, що справжній працівник банку ніколи не запитує пін-код, CVV код та термін дії вашої картки", - наголосили у поліції.
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