У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: серед студентів — ветерани війни та оборонці Маріуполя

У першому в Україні недержавному гірничо-металургійному університеті Метінвест Політехніка розпочався четвертий навчальний рік. Цьогоріч виш обрали понад 150 бакалаврів і магістрів, а також уперше – 94 фахових молодших бакалаври. Серед вступників – 26 ветеранів війни, зокрема співробітники підприємств Метінвесту та учасники оборони Маріуполя. 

Загалом сьогодні в університеті навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани: для них освіта це не лише можливість здобути нову професію, а й важливий етап повернення до мирного життя. Цьогоріч на бакалаврат і магістратуру вступили четверо оборонців Маріуполя – нацгвардійці Дмитро Кланцатий та Віталій Андрущенко, а також морпіхи Олександр Паньків і Костянтин Іванов, які пережили полон і повернулися додому. Вони обрали навчання на ІТ-спеціальностях, автоматизації, робототехніці та бізнес-аналітиці.

Ще один студент – Володимир Тищенко, ветеран морської піхоти, який після поранення під Кринками демобілізувався і повернувся працювати на «Запоріжсталь». Він вступив на програму «Металургія чорних металів» за кошти Метінвесту. А Володимир Золотарьов, співробітник Північного ГЗК, під час бакалаврату поєднував навчання з військовою службою. Тепер він продовжує навчання на магістратурі з гірничої справи.

«Для нас велика цінність бачити серед студентів ветеранів. Вони доводять, що освіта справді може стати новим етапом у житті, кроком до знань та професійного зростання. Разом із Групою Метінвест ми створюємо умови, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал і робити внесок у розвиток української промисловості», - каже ректор університету Олександр Поважний. 

Від моменту створення до Метінвест Політехніки вступило понад 1330 студентів, а 267 випускників уже отримали дипломи магістрів і працюють у промисловості. 

«Ми підтримуємо університет, бо переконані: лише співпраця бізнесу й освіти може забезпечити підготовку нової інженерної еліти для відбудови України», - каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук. 

Програми університету охоплюють металургію, гірництво, механику, ІТ, автоматизацію, електроінженерію, безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах Метінвесту, а найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.

Університет був заснований Групою Метінвест у 2020 році за ініціативи Ріната Ахметова. Його місія – створення в Україні освіти європейського рівня, орієнтованої на потреби сучасної промисловості.

