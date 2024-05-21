У Метінвесті розповіли про переваги білого працевлаштування під час війни

Виплата зарплати «в конверті» – поширена практика в усьому світі, і Україна не виняток. І хоча на перший погляд отримання більшої суми «на руки» може здаватися вигідним, насправді офіційна зарплата має суттєві переваги, які роблять її кращим вибором для працівника.

І передусім це - певненість у найближчому майбутньому, що набуває особливої цінності у часи невизначеності, каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Вона пояснила: офіційно працевлаштовані особи мають доступ до комплексного пакету соціальних гарантій, який забезпечує їм та їхнім сім’ям впевненість у майбутньому. Йдеться про соціальні виплати та достойне пенсійне забезпечення. Якщо отримувати зарплату «в конверті», право на всі ці гарантії буде втрачено, і це може мати серйозні наслідки», - каже Петрук.

Офіційна зарплата не лише збільшує шанси на отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, а й відкриває доступ до позик на вигідних умовах. Це може допомогти придбати житло, взявши іпотечний кредит, або отримати позику на купівлю авто чи отримання освіти. Із «тіньовою» зарплатою шанси на отримання кредиту значно знижуються, а умови кредитування можуть бути набагато гіршими, наголосила Петрук.

«Білі роботодавці зацікавлені в найкращих спеціалістах, і тому регулярно відстежують тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції. Такі роботодавці дають можливість працівникам розвиватися, навчатися та будувати кар’єру всередині компанії - адже залучити та втримати якомога більшу кількість талантів із доведеним досвідом і високою кваліфікацією – мета будь-якого бізнесу», – пояснила вона.

Важливим моментом є також те, що розмір офіційної зарплати фіксується в трудовому договорі. Цей юридичний документ захищає права працівника, і захищає його від незаконного звільнення. У разі ж невиконання роботодавцем своїх зобов’язань можна звернутись до органів державної влади для захисту своїх прав, вказує Петрук.

«Коли компанія працює офіційно та прозоро, у роботодавця немає шансів не виплатити заробітної плати чи виплатити її не повністю – за законодавством він нестиме фінансову, адміністративну й кримінальну відповідальність. А в разі виникнення проблем із виплатою зарплати чи конфліктних ситуацій працівник може відстояти свої права в суді», – зазначила вона.

Ну а головне – біла зарплата це значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримувані в т.ч. з білих зарплат, дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань.

Як відомо, група Метінвест Ахметова – найбільший платник податків у металургійній галузі та чесний роботодавець: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.