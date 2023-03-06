У метро Харкова затримали львів'янина з гранатою

Навіщо чоловік приніс гранату в метро, встановлюють правоохоронці.
На станції метро в Харкові поліцейські затримали 23-річного мешканця Дрогобича, що на Львівщині, який мав при собі гранату Ф-1.
Про це повідомив голова Управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.
За фактом зберігання боєприпасів правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Корпус гранати у чоловіка вилучили. Навіщо він носив її з собою в метро - встановлюються.
Нагадаємо, на Харківщині на російській міні підірвався автомобіль. Чотири чоловіки, яки перебували в автівці, загинули.
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