У метро Харкова затримали львів'янина з гранатою

Навіщо чоловік приніс гранату в метро, встановлюють правоохоронці.

На станції метро в Харкові поліцейські затримали 23-річного мешканця Дрогобича, що на Львівщині, який мав при собі гранату Ф-1.

Про це повідомив голова Управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

За фактом зберігання боєприпасів правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Корпус гранати у чоловіка вилучили. Навіщо він носив її з собою в метро - встановлюються.

Нагадаємо, на Харківщині на російській міні підірвався автомобіль. Чотири чоловіки, яки перебували в автівці, загинули.

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