У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару

Ситуація у Миколаєві унаслідок ворожого обстрілу: наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На жаль, є одна загибла...", - йдеться у повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.

Також читайте У Миколаєві є постраждалі унаслідок удару ворожої балістики - моніторингові канали

Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.

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