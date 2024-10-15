У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста.
Ситуація у Миколаєві унаслідок ворожого обстрілу: наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі.
Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На жаль, є одна загибла...", - йдеться у повідомленні.
Також раніше повідомлялося, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.
Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.
Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.
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