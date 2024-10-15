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У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару

У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару

Є важкі поранені унаслідок обстрілу / Фото: pixabay.com

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста.

Ситуація у Миколаєві унаслідок ворожого обстрілу: наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі. 

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"На жаль, є одна загибла...", - йдеться у повідомленні. 

Також раніше повідомлялося, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.

Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку. 

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.

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