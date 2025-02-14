У Миколаєві біля ресторану пролунав вибух невідомого предмету: є загиблі та поранені

Офіційні органи поки не повідомляють, що саме вибухнуло, але триває ретельне розслідування.
На одній із вулиць Миколаєва біля закладу громадського харчування стався вибух невідомого предмета.
Про це повідомили в поліції регіону.
За попередніми даними, загинули двоє людей, а ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На місці події працюють слідчі поліції, криміналісти, вибухотехніки, співробітники СБУ, рятувальники та медики. Вони встановлюють обставини вибуху та можливі причини трагедії.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 лютого, близько 10:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу міжміського автовокзалу в Миколаєві. На місці події виявили тіло чоловіка, що загинув після того, як підірвав гранату.
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