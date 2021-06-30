У Миколаєві блискавка влучила у стовп тролейбусної лінії: виникла пожежа

У Миколаєві блискавка влучила у стовп тролейбусної лінії: виникла пожежа

Свідком став місцевий житель.

Сьогодні, 30 червня, Миколаїв потерпає від злив з грозою. Одна з блискавок влучила у стовп тролейбусної контактної мережі на Інгульському мосту. Після цього стовп і дроти на мосту загорілися, виникло задимлення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дмитро Маломуж, який став очевидцем і розмістив відео.

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"Щойно на наших очах блискавка вдарила в стовп тролейбусної лінії на Інгульському мосту. Будьте уважні", - написав Дмитро.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі негода наробила лиха. У Корабельному районі вітром знесло дах будинку, а у дворах падали гілки і дерева.



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