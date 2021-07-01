У Миколаєві будинки затопило нечистотами: комісія назвала ситуацію надзвичайною

"Миколаївводоканал" очікує на виділення грошей для початку ремонту.

У Миколаєві на бетонному колекторі по вулиці Флотській утворилися провалля. Через пошкодження колектора та значні зливи двори та будинки людей, що проживають неподалік, затопило нечистотами. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала ситуацію по вул. Флотська надзвичайною.

Про це повідомляє пресслужба підприємства на сторінці у Facebook.

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Працівники "Миколаївводоканалу" перекачували стоки, щоб не допустити подальшого затоплення.

За словами генерального директора "Миколаївводоканалу" Бориса Дуденка, для заміни зруйнованої ділянки необхідно понад 3,5 млн гривень.

"Те, що можливо було зробити силами та фінансами підприємства - ми зробили. На місці цілодобово чергують бригади каналізаційної мережі, проведено тимчасову мережу по перекачуванню стічних вод. Для заміни зруйнованої ділянки необхідно понад 3,5 млн гривень", - сказав він.

За його словами, ця станція перекачує стічні води з мікрорайону Північний. Якщо вона зупиниться, то стічні води знову затоплять будинки місцевих жителів.

Орієнтовна дата отримання грошей і початку ремонтних робіт ‒ кінець липня.

Нагадаємо, у містечку Бучач Тернопільської області мешканці трьох двоповерхових будинків заливають каналізаційними відходами сусідів, чиї будинки розташовані нижче по вулиці.

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