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У Миколаєві було чути вибухи: в мерії повідомили, що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2001
Час на прочитання
1 хв
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У Миколаєві було чути вибухи: в мерії повідомили, що сталося

Мешканці Миколаєва 1 липня чули звуки вибухів. / Фото: Associated Press

Людей просять не панікувати.

Вдень 1 липня у Миколаєві було чути звуки вибухів. Їхня причина - робота українських військових біля обласного центру. 

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. 

"Друзі, за містом працюють наші ЗСУ, тому в деяких районах Миколаєва можна чути гучні звуки.У самому місті вибухів не зафіксовано", - розповів мер.

Сєнкевич просить місцевих мешканців "зберігати спокій і не розводити паніку".

Нагадаємо, близько 11:00 жителі Миколаєва повідомляли у Мережі про звуки вибухів у місті. Повітряної тривоги оголошено не було. 

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Дата публікації
Перегляди
2001
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