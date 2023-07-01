У Миколаєві було чути вибухи: в мерії повідомили, що сталося

Вдень 1 липня у Миколаєві було чути звуки вибухів. Їхня причина - робота українських військових біля обласного центру.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Друзі, за містом працюють наші ЗСУ, тому в деяких районах Миколаєва можна чути гучні звуки.У самому місті вибухів не зафіксовано", - розповів мер.

Сєнкевич просить місцевих мешканців "зберігати спокій і не розводити паніку".

Нагадаємо, близько 11:00 жителі Миколаєва повідомляли у Мережі про звуки вибухів у місті. Повітряної тривоги оголошено не було.

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