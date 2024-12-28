У Миколаєві через атаку БпЛА загорілася криша багатоповерхівки — ОВА

Наразі відповідні служби зʼясовують всі обставини.
У Миколаєві внаслідок атаки ворожими ударними безпілотниками загорівся дах багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок обстрілу "Шахедами" попередньо горить дах багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він заявив, що на місце виїхали всі необхідні служби для зʼясовування інформації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві в ніч проти 28 грудня пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах сталися вибухи.
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