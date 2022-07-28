У Миколаєві чоловік "лякав" жителів кадирівцями, а після "виховної" бесіди різко змінив свою думку (відео)

У Миколаєві продавець овочів посперечався з місцевими жінками.
Під час сварки він почав залякувати містянок "кадирівцями" і бажати смерті їхнім синам.
Жінки записали "сміливця" на відео і виклали кадри в Мережі.
На кадрах видно, як чоловік, який продає овочі, лякає жінок тим, що прийдуть "кадирівці" і з ними розберуться. Також він заходився бажати смерті їхнім дітям.
Після оприлюднення відео "прихильника" головного тіктокера РФ Кадирова розшукали місцеві активісти і провели з ним "виховну" бесіду.
Після зустрічі з чоловіками запал продавця різко зменшився, він на камеру перепросив за свої слова, клятвено пообіцяв допомагати ЗСУ "всім, чим зможе", і послав "за російським кораблем" Кадирова і Путіна.
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.
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