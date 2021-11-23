У Миколаєві чоловік намагався продати секретні оборонні розробки іншій країні: його затримали

Правоохоронці задокументували одержання зловмисником кількох "авансів" за вказані дані.

Жителя Миколаєва викрили на спробі продажу секретних українських оборонних розробок іншій країні.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Так, за даними слідства, 49-річний чоловік намагався продати представникам однієї з іноземних країн секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування. Чоловіка затримали у рамках спецоперації під час передачі йому 250 тис. доларів.

У ході обшуків у нього також вилучили флешку із відомостями про розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу та інші докази протиправної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області СБУ затримала одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року. Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР". Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.

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